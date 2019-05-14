Вторник, 14 Мая 2019 года
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СБУ задержала трёх человек, подозреваемых в фальшивомонетничестве

Происшествия

Изъяты фальшивые деньги, клише и оборудование

Киев, 14 мая 2019, 12:30 — REGNUM  Сотрудники Службы безопасности Украины задержали троих безработных жителей Краматорска и Бердянска, подозреваемых в изготовлении фальшивых купюр, заявили 14 мая в пресс-службе СБУ, сообщается на сайте ведомства.

Злоумышленники организовали массовое производство фальшивых долларов и гривен, успели приобрести автомобили и намеревались купить недвижимость в Запорожской и Донецкой областях.

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали факт продажи 39 поддельных купюр номиналом $100.

Во время обысков у подозреваемых изъяли готовые подделки, клише и оборудование для печати. Следствие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане осуждены пять членов группировки, занимавшейся подделкой денег. Трое из них получили по девять лет лишения свободы.

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Подделка денежных знаков
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