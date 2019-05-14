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Чиновник мэрии Брянска попался на хищении полумиллиона рублей

Происшествия

Теперь уже бывшему начальнику отдела грозит до шести лет колонии

Брянск, 14 мая 2019, 12:25 — REGNUM  В Брянске перед судом предстанет бывший начальник отдела управления по строительству и развитию территорий администрации областного центра — по обвинению в мошенничестве. О передаче уголовного дела в суд 14 мая сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Теперь уже бывший чиновник, по версии следствия, похитил из бюджета города более 485 тыс. рублей — по подложным документам на выплату зарплаты.

Теперь экс-начальнику отдела грозит до шести лет лишения свободы — такова максимальная санкция, предусмотренная ч. 3 ст. 159 УК РФ. Сам обвиняемый свою вину полностью признал и возместил причиненный им ущерб бюджету. Дело будет рассматриваться в особом порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уголовное дело было возбуждено в отношении заместителя главы Володарской районной администрации города Брянска, ее заподозрили в получении 50 тыс. от организаторов «левых» ёлочных базаров.

Добавим, что, по данным региональной прокуратуры, в первом квартале 2019 года прокуратурой Брянской области было поддержано обвинение по 30 уголовным делам коррупционной направленности, в отношении всех фигурантов вынесены обвинительные приговоры.

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Коррупция и борьба с ней
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