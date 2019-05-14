Пожар произошел на подстанции в столице Северной Осетии

Владикавказ, , 12:24 — REGNUM В Северной Осетии в ночь на 14 мая произошел серьезный пожар. В городе Владикавказе воспламенилась трансформаторная подстанция на улице З. Магкаева, 83. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«По словам очевидцев, до начала пожара они слышали грохот и увидели яркую вспышку. Уже после на подстанции показались открытые языки пламени. В результате ЧП без света осталась значительная часть жителей от улицы Пушкинской и вплоть до военного городка Хольцман», — передает телеканал «Осетия — Ирыстон».

Информация о возгорании поступила около 02:35. Дежурный караул пожарно-спасательной части в составе 42 человек приступил в тушению незамедлительно. Пламя распространилось на территории около 400 квадратных метров. Его удалось локализовать к 04:00. Полностью пожар ликвидировали в 05:38.

Пострадавших в результате него, по данным МЧС, нет. В настоящее время устанавливается причина пожара, ведутся восстановительные работы.

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Стоит отметить, что с начала 2019 года на территории Северной Осетии было зарегистрировано 512 пожаров. В них погибли два человека, пострадали девять жителей региона. Пожарным удалось спасти 44 человека, в том числе троих детей.