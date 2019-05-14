В Малайзии задержали четырех подозреваемых в планировании теракта

Куала-Лумпур, , 12:16 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что посольство Индонезии в Малайзии, пытается выяснить причастность одного из четырех задержанных, который предположительно может быть гражданином Индонезии, сообщает Sindonews.

«Полиция Малайзии задержала четырех подозреваемых в планировании теракта. Из четырех задержанных, один может быть гражданином Индонезии», — заявил глава отдела по защите индонезийских граждан и юридических лиц МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал.

Ранее генеральный инспектор полиции Малайзии Абдул Хамид Бадор заявил, что четыре подозреваемых, а именно: гражданин Индонезии, двое граждан Мьянмы и гражданин Малайзии были задержаны по подозрению в планировании теракта во время Рамадана. Группа получила прозвище «волчья стая». Её члены планировали отомстить за смерть мусульманского пожарного во время беспорядков в индуистском храме в ноябре 2018 года.