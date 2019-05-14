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СКР возбудил новые дела после обстрела Донбасса боевиками ВСУ

Происшествия

В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя ДНР

Москва, 14 мая 2019, 11:32 — REGNUM  Российские следователи возбудили новые уголовные дела по факту обстрела Донбасса боевиками вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает 14 мая пресс-служба СКР.

По данным ведомства, 8 мая украинские военные и нацгвардия произвели прицельный обстрел дома в поселке Шахты Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате ранения получил мирный житель. Еще один мирный житель получил ранения после артиллерийского обстрела 10 мая.

По данным фактам возбуждены уголовные дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по факту обстрелов Украиной Донбасса. В результате ранения получили трое мирных жителей: женщины 79-ти и 37-ми лет, а также мужчина 56-ти лет.

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Артобстрелы республик Донбасса
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