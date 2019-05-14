В Воронеже горел цех тепловозоремонтного завода

Воронеж, , 11:26 — REGNUM Дизельный цех тепловозоремонтного завода горел в Воронеже в ночь на 14 мая. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, в результате пожара пострадали двое мужчин.

Сообщение о возгорании в производственном цехе по ул. Свердлова, 5 поступило 14 мая в 00:48. Огонь повредил оборудование в цехе на площади 50 кв.м. С пожаром боролись 68 сотрудников МЧС, было использовано 19 единиц техники. Уже в 01:25 возгорание было ликвидировано.

В больницу доставлены двое пострадавших, мужчины 1988 и 1964 годов рождения.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге утром 14 мая сгорел цех по выпуску полиэтиленовых пакетов. Обошлось без пострадавших.