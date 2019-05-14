Авиакомпанию Utair оштрафовали за задержку рейса почти на 10 часов

Курган, , 11:22 — REGNUM Авиакомпанию Utair оштрафовали на 100 тыс. рублей за задержку рейса Курган — Москва почти на 10 часов из-за сломавшегося воздушного судна. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Сотрудники Сургутской транспортной прокуратуры выяснили, что вылет самолета по маршруту Курган — Москва был задержан 31 января 2019 г. Причина — неисправность воздушного судна. Пассажирам пришлось ждать отправление борта почти 10 часов, так как резервный самолет не был предоставлен.

По факту выявленных нарушений в отношении авиакомпании было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП Российской Федерации (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

«Мировым судьей г. Ханты-Мансийска авиаперевозчик признан виновным в совершении административного правонарушения», — говорится в сообщении.

Читайте также: Ярославцы летом могут остаться без авиасообщения с Крымом и Сочи