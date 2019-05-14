Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, , 11:09 — REGNUM

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил провести проверку передачи под охотничьи угодья заповедного острова Карагинский на Камчатке. Ситуация с арендой уникального острова, внесенного в список водно-болотных угодий международного значения для сохранения животного мира, на 49 лет за 15 тыс. рублей находится на контроле у полпреда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время по поручению полпреда проводятся проверочные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки передали в аренду на 49 лет остров Карагинский в Беринговом море, входящий в список водно-болотных угодий международного значения для сохранения животного мира — водоплавающей птицы. Арендатор — ООО «Карибу Тур» заплатило за аренду всего 15 тыс. рублей. Жители Камчатки сообщили, что аренда однокомнатной квартиры в Петропавловске-Камчатском на месяц стоит дороже. Также арендатору, по условиям договора, предстоит платить за пользование объектами животного мира 6 тыс. рублей в год, а за аренду лесных участков — 9100 рублей в год.

Известный российский ученый-орнитолог Николай Герасимов, написавший книгу об острове Карагинский, назвал решение властей Камчатки абсурдом, утверждая, что на отдаленном острове вполне возможна охота на краснокнижных птиц. И контролировать будет некому.

На Карагинском также пасутся олени аборигенов Камчатки, там расположены две родовые общины.