В калужском Белоусово из окна четвёртого этажа выпал ребёнок

Белоусово, Калужская область, , 10:53 — REGNUM В городе Белоусово Жуковского района Калужской области четырёхлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа многоквартирного дома вечером 13 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, по предварительным данным, ребенок воспитывается в полной многодетной семье. В момент происшествия в квартире находилась мать девочки, которая на некоторое время отвлеклась на другого ребенка.

Девочка была срочно госпитализирована в больницу.

По результатам лечения девочки будет проведена судебно-медицинская экспертиза по установлению тяжести вреда, причиненного ее здоровью. Также следователи устанавливают иные обстоятельства происшествия, условия жизни и воспитания ребенка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двухлетняя девочка погибла в Воронеже, выпав из окна многоэтажки. Девочка вместе с матерью и четырехлетним братом находилась в квартире на восьмом этаже многоэтажного жилого дома. Когда мать отлучилась на кухню, ребенок забрался на диван, затем на подоконник и выпал в открытое окно.

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