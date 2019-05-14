Приангарье вновь вышло в лидеры по лесным пожарам в РФ

Иркутск, , 10:54 — REGNUM Более половины всех лесных пожаров, бушующих сегодня, 14 мая, в российских регионах, приходятся на Иркутскую (8050 га) и Курганскую (6700 га) области, а также Забайкальский край (7652 га). Согласно официальным данным ФБУ «Авиалесоохрана», всего по состоянию на 00:00 мск на территории России действовало 49 лесных пожаров на площади 29 329 га. Приведённые в сводке данные свидетельствуют, что Приангарье по-прежнему возглавляет печальный рейтинг уничтоженных огнём лесных площадей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«За минувшие сутки, 13 мая, в лесном фонде Иркутской области обнаружено и ликвидировано два новых пожара на общей площади 23 га: по одному в Усольском и Заларинском районах. Также потушено три ранее обнаруженных очага на общей площади 2480 га, в том числе 2205 га, покрытых лесом: два в Иркутском и один в Осинском районах.

В локализованном состоянии на землях лесного фонда на утро 14 мая оставалось два пожара на общей площади 6550 га, в том числе 6050 га, покрытых лесом: по одному пожару в Боханском и Ангарском районах. Также локализован природный пожар на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на площади 1250 га в Иркутском районе», — информирует иркутские власти.

Напомним, режим ЧС введен в четырёх субъектах Российской Федерации: на всей территории Курганской области, Забайкальского края, в двух муниципальных районах Иркутской области, в одном муниципальном районе Тувы.

По данным забайкальского министерства природных ресурсов, в настоящее время на территории лесного фонда региона действуют два лесных пожара в Петровск-Забайкальском и Тунгокоченском районах. В их тушении принимают участие 271 человек, в том числе сотрудники КГСАУ «Забайкаллесхоз» и лесной охраны.

«В 09:30 по местному времени в Агинском районе ликвидирован лесной пожар общей площадью 22 га, причиной возникновения которого стало местное население. Виновники устанавливаются, подсчитывается ущерб», — отмечают забайкальские чиновники.

Напомним, 8 мая 2019 года на территории России действовало 100 лесных пожаров на площади 52 397 га, из которых пять пожаров общей площадью 13 511 га пришлись на земли лесного фонда Курганской области. На втором по масштабности возгораний месте была Иркутская область. В регионе действовало 27 пожаров на площади 13 094 га.

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Массовые лесные пожары в Иркутской области происходят вследствие отсутствия своевременных и достаточных мер по ликвидации возгораний, заявили в Байкальской природоохранной прокуратуре. Надзорное ведомство настаивает на привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

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