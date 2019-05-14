На Ставрополье ребенок погиб в загоревшемся автомобиле: возбуждено дело

Ставрополь, , 10:45 — REGNUM Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили следственные органы по факту гибели двухлетнего малыша в загоревшемся автомобиле в Ставропольском крае, сообщили ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе Следственного комитета России.

Трагедия произошла днем 11 мая на территории домовладения в селе Дубовке Шпаковского района. По версии следствия, автомобиль, в котором играл двухлетний мальчик, загорелся. Ребёнок получил сильные ожоги, его доставили в реанимационное отделение больницы, но спасти мальчика не смогли — через некоторое время он скончался.

По предварительным данным, возгорание автомобиля произошло из-за неосторожного обращения мальчика со спичками.

Сейчас следователи устанавливают условия жизни погибшего ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года в Калуге шестилетний мальчик, запертый в машине, погиб в результате пожара. В машине, припаркованной у местной поликлинике, ребенка ненадолго оставили родители. Спасти мальчика не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Малолетний ребёнок погиб в запертой машине на Ставрополье