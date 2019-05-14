Число жертв циклона «Фани» в индийской штате Орисса возросло до 64 человек

Нью-Дели, , 12:38 — REGNUM Число жертв циклона «Фани» в индийском штате Орисса возросло до 64 человек. Об этом 13 мая сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар» со ссылкой на официальное заявление местных властей.

По правительственным данным, 12 мая 22 человека пополнили список погибших в ходе стихийного бедствия. В день, когда «Фани» обрушился на восточное побережье Индии, большинство из них находились в округе Пури, который пострадал от циклона в наибольшей степени. Сообщается, что в результате стихийного бедствия травмы различной степени тяжести получили более 240 человек. Главный министр Ориссы Навин Патнайк подчеркнул, что в ближайшее время правительственная комиссия произведет оценку разрушений, после чего начнутся восстановительные работы. Глава местного правительства пообещал «отстроить заново все пострадавшие от циклона дома до единого», причем финансирование строительных работ будет осуществляться из бюджетных средств.

Напомним, что циклон «Фани» обрушился на индийские штаты Орисса, Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия 3 мая. Скорость ветра в отдельных регионах достигала 180 км в час. По мнению международных экспертов, слаженные действия правительственных ведомств Индии, в том числе заблаговременная эвакуация местного населения, позволили избежать масштабной гуманитарной катастрофы на густонаселенном восточном побережье Индии. В настоящее время в штате Орисса наблюдаются острая нехватка питьевой воды, а также перебои в подаче электроэнергии.