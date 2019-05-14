Вторник, 14 Мая 2019 года
12:08:06 МСК

Абоненты «Электронного города» в Новосибирске остались без интернета

Происшествия

Причины неизвестны

Новосибирск, 14 мая 2019, 10:37 — REGNUM  Новосибирские абоненты интернет-провайдера «Новотелеком», работающего под брендом «Электронный город», сегодня, 14 мая, минут остались без выхода в сеть, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Около 14:00 (время местное) перестал работать как интернет, так и сопутствующие услуги. Невозможно было дозвониться и до офиса провайдера.

Позже корреспонденту ИА REGNUM удалось связаться с провайдером через чат на официальной странице «Электронного города».

«На данный момент была замечена массовая ситуация. Специалисты оповещены — чиним. Сроки пока не известны, постараемся в кратчайшие сроки», — рассказал представитель интернет-провайдера, отметив, что без связи остались «как минимум три района» Новосибирска.

Ответить на вопрос, что стало причиной «массовой ситуации» в «Электронном городе» не смогли, сказав лишь, что «нет информации».

Отметим, что в настоящее время, 14:37 (время местное), интернет соединение начало постепенно восстанавливаться.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Интернет
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить