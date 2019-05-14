На западе Москвы мужчина пострадал в ходе драки со стрельбой

Москва, , 10:20 — REGNUM На западе Москве в результате драки со стрельбой у одного из ресторанов пострадал один человек, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на столичное главное управление МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 13 мая на улице Озерная. Между пострадавшим и тремя неизвестными произошел конфликт, в результате которого один из незнакомцев несколько раз выстрели в потерпевшего из травматического оружия. Мужчины был госпитализирован.

В настоящее время правоохранители проводят проверку, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля на юге Москвы неизвестные, вооружённые травматическим оружием и топорами, совершили разбойное нападение на автомобиль, похитив у водителя 1 млн рублей.

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