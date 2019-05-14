Автомобиль журналистки CNN Greece сожгли в Греции

Афины , , 11:25 — REGNUM Неустановленные лица подожгли в Греции автомобиль, который принадлежал журналистке CNN Greece Мине Карамитру. Об этом 14 мая сообщается на сайте телеканала.

Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник. Машина, которая стояла возле дома журналистки, сгорела полностью.

Сообщается, что Мина Карамитру снимала репортажи на криминальные темы.

Греческая полиция связывает этот инцидент ещё с одним происшествием, которое произошло этой же ночью. Группа неизвестных забросала отделение полиции коктейлями Молотова и скрылась.

Источник телеканала в полиции утверждает, что все это связано с ходом дела известного террориста Димитриса Куфонтинаса, в поддержку которого и устраивались все эти акции.

Напомним, главарь террористической организации «17 ноября» Куфонтинас был осужден на 11 пожизненных сроков. Организация действовала в Греции с 1975 года по 2002 год. Члены «17 ноября» занимались убийствами американских, британских и турецких дипломатов и военных, греческих политиков и бизнесменов, а также ограблениями и взрывами. Всего греческими властями было осуждено 14 человек из этой организации.

Читайте также: Атаку консульства РФ в Афинах совершила группировка «имени Жлобицкого»