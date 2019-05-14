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Жители Кении обеспокоены пропажей президента страны — СМИ

Происшествия

Он не появлялся на публике около двух недель

Найроби, 14 мая 2019, 10:24 — REGNUM  Жители Кении начали поиски президента Ухуру Кеньятты через социальную сеть Twitter, передает BBC Swahili.

По информации издания, Кеньятта 23 апреля отправился с визитом в Китай, 3 мая президент должен был вернуться в страну. С того момента он не появлялся на публике, что вызвало беспокойство жителей страны.

Они выставляют публикации под хештегом #FindPresidentUhuru и строят различные теории о местонахождении президента.

Пресс-секретарь президента Канзе Дена успокоила граждан и заявила, что он находится в своей администрации и ежедневно работает.

Она добавила, что временное отсутствие лидера на публике не значит, что он пропал.

«Я удивляюсь, когда люди говорят, что не видели президента с того момента, как он вернулся в страну из Китая, так как он провел встречу с главами Global Fund и сообщал об этом через свои источники», — заявила Дена.

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