Чиновники Приангарья в десятки раз завысили площадь разрешённых вырубок

Иркутск, , 10:24 — REGNUM Сотрудникам Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры удалось доказать в суде незаконность дополнительного соглашения к договору аренды лесного участка, увеличивающего объем рубок и предоставляющего права на необоснованные санитарные рубки в ценных защитных лесах Падунского лесничества (Иркутская область). Об этом сказано в официальном сообщении надзорного ведомства.

В ходе разбирательства с лесными махинациями, которые впоследствии привели к возбуждению уголовного дела в отношении должностных лиц министерства лесного комплекса Иркутской области, выяснилось, что изначально по результатам аукциона был заключен договор аренды лесного участка площадью 16 093 га, расположенного в Братском районе Иркутской области. Предполагалось, что ежегодный отпуск древесины для проведения рубок ухода в Падунском лесничестве и Карахунском участковом лесничестве составит 1, 2 тыс. куб. метров. Однако в 2016 году профильное министерство заключило с арендатором лесного участка дополнительное соглашение к договору аренды. И речь уже шла не только о рубках ухода. Новый документ давал коммерсантам право на промышленную заготовку древесины. Лесорубы, тем самым, получили возможность рубить спелые и перестойные насаждения, а также производить выборочные и сплошные санитарные рубки.

«Общий объем заготавливаемой древесины увеличен в 27 раз», — пояснили в Байкальской природоохранной прокуратуре.

В итоге её сотрудникам удалось доказать в Арбитражном суде Иркутской области, что предусмотренные дополнительным соглашением выборочные и сплошные санитарные рубки назначены незаконно, без проведения лесопатологического обследования и, как следствие — без надлежащих доказательств невозможности сохранения защитных лесов и выполняемых ими полезных функции при иных санитарных мероприятиях.

«В соответствии с частями 2, 3 ст. 74.1 Лесного кодекса Российской Федерации договор аренды лесного участка, заключенный по результатам торгов, может быть изменен только по решению суда. Однако указанный порядок министерством Лесного комплекса Иркутской области соблюден не был», — заявили в Байкальской природоохранной прокуратуре.

Напомним, в марте 2019 года участники выездного заседания СПЧ, проведённого в Иркутской области, пришли к выводу, что масштабные вырубки леса за редчайшими исключениями являются результатом деятельности не «черных лесорубов», а официальных лесопользователей.

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