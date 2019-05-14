Вторник, 14 Мая 2019 года
10:29:15 МСК

Конфликт двух компаний в московском ресторане закончился стрельбой

Происшествия

Инцидент произошёл ночью с 13 на 14 мая на улице Озёрная

Москва, 14 мая 2019, 10:07 — REGNUM  В Москве участник конфликта применил травматический пистолет, сообщает 14 мая «РенТВ».

Инцидент произошёл ночью с 13 на 14 мая на улице Озёрная. По данным СМИ, две компании, отдыхавшие в ресторане, поссорились из-за девушки. Один из участников конфликта достал пистолет и произвёл в оппонента пять выстрелов.

Пострадавший с ранениями доставлен в больницу. Его обидчик скрылся с места происшествия. Полиция проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 13 мая произошёл дорожный конфликт со стрельбой.

Читайте ранее в этом сюжете: Участник дорожного конфликта в Москве выстрелил в автобус

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в развлекательных заведениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить