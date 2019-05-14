Конфликт двух компаний в московском ресторане закончился стрельбой

Москва, , 10:07 — REGNUM В Москве участник конфликта применил травматический пистолет, сообщает 14 мая «РенТВ».

Инцидент произошёл ночью с 13 на 14 мая на улице Озёрная. По данным СМИ, две компании, отдыхавшие в ресторане, поссорились из-за девушки. Один из участников конфликта достал пистолет и произвёл в оппонента пять выстрелов.

Пострадавший с ранениями доставлен в больницу. Его обидчик скрылся с места происшествия. Полиция проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 13 мая произошёл дорожный конфликт со стрельбой.

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