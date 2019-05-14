Полиция Южной Кореи задержала более 1000 киберпреступников

Сеул, , 10:07 — REGNUM За три месяца полиция Южной Кореи задержала более тысячи человек, подозреваемых в организации азартных игр. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Национального агентства полиции.

По их словам, в период со 2 января по 30 апреля правоохранительным органам страны удалось задержать 1 107 человек по 777 открытым делам по киберпреступлениям.

Известно, что среди задержанных 593 человека были связаны с сайтом Sports Toto, 152 человека — со скачками, велогонками и гонками на лодках, 53 человека — с казино.

Кроме того, 319 задержанных были связаны с другой азартной игрой, такой как амидакудзи. Представителям правопорядка удалось выяснить, что некоторых владельцев игровых сайтов имеются другие сайты с серверами зарубежных стран, в частности с серверами стран Юго-Восточной Азии.

Задержать преступников удалось посредством международного сотрудничества с иностранными следственными органами и зарубежных командировок.

Известно, что правоохранительные органы заблокировали в общей сложности 35 счетов, а сумма изъятых средств составила 13,8 млрд вон (~$11,61 млн).

Амидакудзи — японский методлотереи, позволяющий быстро распределить некоторые предметы между её участниками.