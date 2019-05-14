С начала мая курганцы собрали на участках «урожай» — снаряд и гранату

Курган, , 10:18 — REGNUM В Зауралье с начала мая на участках местных жителей были обнаружены опасные боеприпасы — артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны ручную гранату Ф-1. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Курганской области.

Артиллерийский снаряд калибра 76 мм со следами коррозии времён Великой Отечественной войны найден мужчиной во время земляных работ в двух километрах от села Давыдовка Притобольного района. Взрывотехники курганского ОМОН обследовали и уничтожили боеприпас. Снаряд представлял реальную опасность для жизни и здоровья граждан, отмечают в Росгвардии.

Ручную гранату Ф-1 обнаружили садоводы на своём участке в Шадринске. Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Скиф» Управления Росгвардии по Курганской области установили, что найденный предмет относится к третьей степени опасности. Боеприпас уничтожен в трёх километрах от населенного пункта накладным зарядом с соблюдением мер безопасности.

В Управлении Росгвардии по Курганской области подчеркнули, что граждане в обоих случаях проявили сознательность. Они не стали самостоятельно осуществлять манипуляции с опасными находками и сразу же сообщили о них в правоохранительные органы. Поэтому удалось избежать происшествий и жертв.