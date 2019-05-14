В Челябинской области чуть не сгорел детский лагерь

Челябинск, , 09:59 — REGNUM В Челябинской области ситуация с природными пожарами стабилизировалась. Об этом журналистам заявил и.о. заместителя губернатора региона Олег Климов.

Чиновник напомнил, что пожароопасный сезон начался в 2019 году раньше, чем в 2018-м. Соответственно. количество и площадь пожаров в полтора раза выше прошлогоднего уровня. Всего зафиксировано 354 пожара общей площадью около 9,5 га.

В первой декаде мая ситуация осложнилась. Наиболее сложной была обстановка в Брединском районе, где в лесу было три очага. Сильный ветер способсвовал распространению огня. Была реальная угроза населённому пункту Морозовка. Также пожар задел край детского лагеря. Пожар длился с 7 по 10 мая и стал самым крупным по площади — 3,5 тыс. га. Пострадавших нет.