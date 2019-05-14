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Священника в Новокузнецке отстранили после конфликта с электрошокером

Происшествия

Сроком на один год

Новокузнецк, Кемеровская область, 14 мая 2019, 10:07 — REGNUM  Епархиальный церковный суд в Новокузнецке вынес решение об отстранении от служб священника, который был замешан в драке с применением электрошокера. Об этом со ссылкой на руководителя информационного отдела городской епархии Виктора Буглакова сообщает РИА Новости.

Священник был отстранен от служб на один год.

«Мировое соглашение священнику заключить не удалось, поскольку вторая сторона высказала в его адрес много претензий», — сообщил Буглаков.

Правоохранительные органы пока не дали свою оценку ситуации.

Напомним, 28 апреля 2019 года сайт Citi-n.ru опубликовал видео, на котором зафиксирован конфликт, предположительно, священника, его жены и еще двух женщин. В ходе инцидента жена священника якобы напала с электрошокером на одну из женщин.

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Православие
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