В Москве у безработного мужчины украли 4 млн рублей

Москва, , 09:49 — REGNUM В Москве неизвестный злоумышленник отобрал у безработного 1988 года рождения пакет, в котором находились 4 млн рублей, сообщили 14 мая в пресс-службе столичного главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 13 мая на северо-востоке столицы. Неизвестный брызнул из баллончика в лицо пострадавшему на водительском сидении автомобиля и нанес два удара в голову, после чего вырвал из рук пакет с деньгами и скрылся.

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В настоящее время устанавливается личность злоумышленника, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Москве преступник похитил у безработной сумку, в которой находились 3 млн рублей, $15 тыс. и €1 тыс. Сумма ущерба превысила 4 млн рублей.

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