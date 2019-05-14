Вторник, 14 Мая 2019 года
10:32:05 МСК

В Москве у безработного мужчины украли 4 млн рублей

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Москва, 14 мая 2019, 09:49 — REGNUM  В Москве неизвестный злоумышленник отобрал у безработного 1988 года рождения пакет, в котором находились 4 млн рублей, сообщили 14 мая в пресс-службе столичного главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 13 мая на северо-востоке столицы. Неизвестный брызнул из баллончика в лицо пострадавшему на водительском сидении автомобиля и нанес два удара в голову, после чего вырвал из рук пакет с деньгами и скрылся.

Читайте также: У безработной женщины в Москве украли 20 миллионов рублей

В настоящее время устанавливается личность злоумышленника, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Москве преступник похитил у безработной сумку, в которой находились 3 млн рублей, $15 тыс. и €1 тыс. Сумма ущерба превысила 4 млн рублей.

Читайте также: У безработной москвички похитили сумку с 4 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бандитизм, разбой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить