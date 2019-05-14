Жителя Великобритании осудили за организацию террористической атаки в Кении

Найроби, , 10:01 — REGNUM Суд Момбасы приговорил гражданина Великобритании к четырем годам тюремного заключения за подельничество в организации террористических атак в Кении, а также за владение взрывчатыми веществами, передает информационное агентство Reuters.

По информации издания, приговор Джермайну Гранту был вынесен в четверг, 9 мая. Он отрицал обвинения и намерен оспорить решение суда.

Прокуроры предположили, что Грант планировал атаки в отелях, популярных среди иностранных туристов.

Грант содержится под стражей с 2011 года. При задержании ему предъявили обвинения в подделке документов при попытке получить гражданство Кении. За это в 2015 году он был осужден на девять лет.

Судья Эванс Макори постановил, что новый приговор вступит в силу сразу же после окончания предыдущего приговора.