Вторник, 14 Мая 2019 года
10:26:45 МСК

Жителя Великобритании осудили за организацию террористической атаки в Кении

Происшествия

Он содержался под стражей с 2011 года

Найроби, 14 мая 2019, 10:01 — REGNUM  Суд Момбасы приговорил гражданина Великобритании к четырем годам тюремного заключения за подельничество в организации террористических атак в Кении, а также за владение взрывчатыми веществами, передает информационное агентство Reuters.

По информации издания, приговор Джермайну Гранту был вынесен в четверг, 9 мая. Он отрицал обвинения и намерен оспорить решение суда.

Прокуроры предположили, что Грант планировал атаки в отелях, популярных среди иностранных туристов.

Грант содержится под стражей с 2011 года. При задержании ему предъявили обвинения в подделке документов при попытке получить гражданство Кении. За это в 2015 году он был осужден на девять лет.

Судья Эванс Макори постановил, что новый приговор вступит в силу сразу же после окончания предыдущего приговора.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить