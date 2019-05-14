Пожар в мечети Коннектикута расследуется как намеренный поджог

Нью-Хейвен, США, , 09:39 — REGNUM Следователи изучают, был ли пожар в мечети американского штата Коннектикут, случившийся 12 мая, результатом поджога, сообщает 13 мая The Washington Examiner.

Уже имеются некоторые доказательства, указывающие на то, что пожар в мечети в Нью-Хейвене был преднамеренным актом, сказал в понедельник начальник пожарной охраны Нью-Хейвена Джон Олстон: государственные и федеральные власти начали уголовное расследование. По словам ио шефа полиции Нью-Хейвена Отониела Рейеса, правоохранители относятся к этому делу очень серьезно, работая с федеральными партнерами, чтобы убедиться, что за пожаром не скрывается другая проблема для жителей города, в том числе для мусульман.

Пожар вспыхнул в воскресенье днем, начавшись на первом этаже и распространившись на второй, оставив здание непригодным для использования. Хотя фасад мечети в то время ремонтировался, она была доступная для посещения. Единственный человек, который был в здании, когда начался пожар, смог уйти невредимым. Пожар произошел во время священного для мусульман месяца Рамадан.