Житель Алтайского края, раздражённый плачем, убил младенца

Барнаул, , 09:36 — REGNUM Решение жительницы одного из сёл Хабарского района Алтайского края привести в дом сожителя, который, как выяснилось, очень плохо относился к её детям и злоупотреблял спиртным, привело к трагедии. Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, 29 декабря 2018 года этот мужчина, оставшись наедине с 11-месячным сыном своей сожительницы, нанёс ребёнку не менее 14 ударов руками и ногами, а затем задушил мальчика.

«Мотивом совершения тяжкого преступления явилось то, что ребенок плакал, и это раздражало мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения», — отмечают следователи.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что обвиняемый только летом 2018 года освободился из мест лишения свободы (за преступления имущественного характера). Ранее он также привлекался к уголовной ответственности за кражи.

«После освобождения мужчина стал проживать со своей знакомой, у которой на воспитании находилось двое малолетних сыновей. Злоумышленник нигде не работал, злоупотреблял спиртным и очень плохо относился к детям сожительницы. Вину в содеянном он признал частично, утверждая, что не причинял ребёнку телесных повреждений», — отметила Людмила Рязанцева.

По её словам, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, похожее зверство учинил житель Красноярского края. По предварительной версии, пьяный 28-летний житель села Знаменка, который ранее был судим за хранение наркотиков, 3 мая 2019 года остался дома с восьмимесячной дочерью. Мужчину раздражал плач ребёнка, поэтому он ударил девочку четыре раза рукой по голове. От полученных травм ребёнок скончался в больнице Минусинска.

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