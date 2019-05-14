Избербаш, Дагестан, , 09:14 — REGNUM

В Дагестане отключены от подачи газа несколько домов в городе Избербаше. Накануне, 13 мая, около 21:00, на одной из линий газопровода произошла авария, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России по республике.

По данным ведомства, поступила информация о том, что по улице Маяковского у торгового центра ЦУМ ощущается запах газа. Прибывшие на место специалисты обнаружили, что из трещины на сварном шве подземного газопровода среднего давления происходит утечка.

После перекрытия задвижки утечка была устранена. Однако полный ремонт на газопроводе произвести в ночное время не удалось. Его возобновили с наступлением светлого времени суток 14 мая. Газовики планируют завершить аварийно-восстановительные работы в 17:00.

Между тем, как сообщили в МЧС, в зону отключения попали 2000 абонентов. Без газоснабжения в настоящее время остаются 7698 человек, в том числе 2311 детей.

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Как сообщало ИА REGNUM аварии на газопроводах в Дагестане случаются нередко, виной тому изношенность сетей. Так, в мае 2018 года из-за аварии на газопроводе в Хасавюртовском районе остались без газостабжения жители шести населенных пунктов.

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