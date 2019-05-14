Алтайские сотрудники транспортной полиции предотвратили трагедию

Барнаул, , 09:16 — REGNUM ЧП на железной дороге предотвратили полицейские отдельной роты патрульно-постовой службы Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM сотрудник Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России на транспорте Ольга Зубова, если бы не сержант полиции Олег Буторин и старшина полиции Роман Лазаренко, то мужчина, который, будучи на переходном мосту близ электропоезда «Барнаул — Красный Боец», перелез через перила, мог бы погибнуть.

«Транспортные полицейские мгновенно оказались рядом. Мужчина держался за перила лишь одной рукой. Сотрудники окликнули его и, воспользовавшись этой заминкой, без промедления бросились на помощь, в последний момент, ухватив за вторую руку», — пояснила Ольга Зубова.

Нарушителем спокойствия оказался 32-летний житель Алтайского края. Его доставили в медицинскую комнату железнодорожного вокзала для оказания неотложной медицинской помощи, откуда его госпитализировали в краевую больницу.