Задержан ещё один фигурант дела о картельном сговоре в Якутии

Якутск, , 08:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан и арестован третий обвиняемый по делу о картельном сговоре при закупке медикаментов для медучреждений Якутии. Новый фигурант будет этапирован в Якутск, его фамилия пока не разглашается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как пишет газета «Якутск Вечерний», задержанный взят под стражу. По сведениям от источника издания, арестованный до переезда в Санкт-Петербург возглавлял одно из подразделений Национального центра медицины Якутии. Поясняется также, что кроме трёх обвиняемых ещё несколько человек находятся в статусе тех, кто подозревается в картельном сговоре.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере, проявившегося в картельном сговоре при заключении контрактов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий для медучреждений Якутии, были возбуждены в марте 2019 года. Сумма таких закупок, совершённых аффилированными лицами, составила около 3 млрд рублей. По данным следствия, медикаменты приобретались по ценам в 2−3 раза дороже розничных, при этом представители медицинских учреждений находились в сговоре с представителями картеля принимали меры по устранению возможных конкурентов на проводимых торгах.

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По этому делу прошло множество обысков, в том числе в нескольких медучреждениях республики и квартире депутата Госсобрания региона Владимира Чичигинарова, ранее занимавшего должность главы республиканского управления Росздравнадзора. Его дети Алёна Андросова и Илья Чичигинаров владеют компанией «НордФарм», которая, по версии следствия, участвовала в картельном сговоре. Чичигинаровы связаны родственными узами с другим фигурантом уголовного дела — владельцем «Регион-Столица» и «Мед-Маркет» Михаилом Андросовым, мужем дочери депутата.