В Якутии пресекли деятельность подозреваемого в вербовке террористов

Якутск, , 08:44 — REGNUM Выходец из Таджикистана Умед К., подозреваемый в распространении материалов террористической направленности, задержан в г. Алдане (Якутия). Об этом ИА SakhaNews сообщили в УФСБ по Республике Саха (Якутия).

По версии следствия, мужчина, выкладывавший в интернете аудиозаписи, систематически публиковал оправдывающие деятельность международной террористической организации голосовые сообщения. Кроме того, мужчина подозревался в том, что предлагал своим слушателям вступить в ряды незаконных вооруженных формирований.

Решение о лишении мужчины гражданства РФ и закрытии ему въезда на территорию РФ на 50 лет было принято после задокументированного факта.

Как передавало ИА REGNUM, 19 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе заявил, что эмиссары международного терроризма продолжают вербовать в свои ряды молодежь Северного Кавказа. По его словам, параллельно они ищут новые каналы переброски в Россию сторонников, получивших боевой опыт на Ближнем Востоке.

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