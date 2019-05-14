В Зауралье в связи с природными пожарами возбуждено 14 уголовных дел

Курган, , 08:39 — REGNUM В Курганской области лишь в двух районах сохраняется режим ЧС в связи с природными пожарами. На сегодняшний день возбуждено 14 уголовных дел за уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, а также уничтожение лесных насаждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Зауралья.

В Кетовском и Юргамышском районах режим чрезвычайной ситуации будет сохранён до конца текущей недели.

Врио губернатора Вадим Шумков заявил: он «за то, чтобы виновные в пожарах отвечали перед обществом и законом». Причастные к возгораниям известны не во всех случаях, и ведётся работа по их установлению, отмечают в пресс-службе губернатора Курганской области.

Напомним, лесные пожары бушевали в Курганской области с 3 мая в связи в аномальной жарой до плюс 30 градусов по Цельсию и порывистым ветром. Огонь стал отступать лишь после усиления сил подразделения курганского МЧС межрегиональной группой спасателей, прибывших из Тюменской, Челябинской и Свердловской областей, а также специальной авиацией.

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