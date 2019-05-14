Самолёт SSJ-100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону так и не вылетел

Новосибирск, , 07:55 — REGNUM Пассажиры рейса SSJ-100, который должен был вылететь в Ростов-на-Дону ещё накануне утром, 13 мая, так и не смогли покинуть Новосибирск. Сегодня утром, 14 мая, рейс, время отправления которого откладывали несколько раз, был и вовсе отменён. Это, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, следует из информации на онлайн-табло новосибирского аэропорта «Толмачёво».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт Sukhoi Superjet 100 должен был вылететь из Новосибирска в Ростов-на-Дону в 08:45 (04:45 мск) 13 мая. Но время вылета сначала было отложено до 17:00 (13:00 мск), а позже до 18:00. Последнее сообщение онлайн-табло говорит о том, что посадка на борт должна была пройти в 23:00 (время местное) 13 мая, но так и не состоялась.

По данным авиакомпании «Азимут», вылет самолёта из Новосибирска в Ростов-на Дону был задержан «по технической причине».

Напомним, в ночь с 5 на 6 мая при аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево» потерпел катастрофу аналогичный пассажирский самолет SSJ-100. Погиб 41 человек.

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