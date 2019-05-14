Франция и Албания совместно провели операцию по поимке группы грабителей

Нанси, Франция, , 07:59 — REGNUM Прокурор французского города Нанси заявил, что семь человек были арестованы одновременно во Франции и Албании 23 апреля в рамках операции по поимке группы грабителей, подозреваемых в совершении ста краж во Франции, сообщает 13 мая Le Figaro.

Во Франции задержали четыре человека, трое мужчин и женщину в возрасте от 22 до 46 лет.

«Они подозреваются в «организации материально-технического обеспечения групп преступников из Албании, специализирующихся на кражах за вознаграждение», — заявил на пресс-конференции государственный обвинитель в Нанси Франсуа Перен.

В Албании трое мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, уже известные судебным органам, были заключены под стражу.

Известно, что группа албанцев совершила около ста краж со взломом во Франции, ущерб которых оценивается в 300 тыс. евро.

Согласно предположению следователей, эта преступная группа может быть также причастна к серии грабежей в Бельгии, Германии, Италии и Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский спецназ освободил троих граждан страны, удерживаемых в плену боевиками в Буркина-Фасо.

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