В посольстве РФ подтвердили ЧП со свидетелем по делу Кокорина и Мамаева

Прага, , 07:53 — REGNUM Проходившая свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова упала с балкона одной из гостиниц в Чехии, соответствующую информацию подтвердили в российском посольстве.

«С нами связался представитель чешской полиции, который сообщил о том, что 10 мая российская гражданка Екатерина Бобкова упала с балкона и получила множественные повреждения», — сообщили РИА Новости в посольстве.

По словам врачей, девушка была госпитализирована с многочисленными повреждениями, в настоящее время она находится в искусственной коме.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Бобкова перенесла несколько операций. Родственники и коллеги девушки из московского ночного клуба, в котором она работала, объявили сбор средств на её лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Москве приговорил Кокорина и Мамаева к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима и к одному году и пяти месяцам колонии общего режима соответственно.

Екатерина Бобкова, отдыхавшая в день инцидента вместе с футболистами, была единственной, кто в ходе конфликта заступился за водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

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