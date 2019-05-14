В Ульяновской области остаётся сложной ситуация с лесными пожарами

Ульяновск, , 07:49 — REGNUM В Ульяновской области, где до 31 мая действует особый противопожарный режим, сохраняется высокий класс пожарной опасности. На 13 мая в регионе зарегистрировано свыше 1 тыс. природных пожаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам аппаратного совещания.

В регионе установилась аномально жаркая погода. По словам премьер-министра Александра Смекалина, зарегистрировано более 2700 возгораний, но «держим ситуацию на постоянном контроле вместе со спасателями и специалистами по защите лесов». В настоящее время в области завершаются работы по опашке территорий по периметрам населенных пунктов региона.

По данным регионального управления МЧС, по состоянию на 13 мая в регионе зарегистрировано свыше 1 тыс. природных пожаров. В условиях особого противопожарного режима, который действует с 18 апреля, увеличивается сумма штрафов за нарушения требований пожарной безопасности. По словам начальника управления по вопросам общественной безопасности администрации губернатора Ульяновской области Александра Мурашова, «неблагополучная обстановка сложилась на территории Ульяновска, Николаевского, Павловского, Сурского районов»:

"Анализ показывает, что количество пожаров в последние две недели удалось уменьшить в шесть раз. Основной причиной техногенных возгораний является неосторожное обращение с огнём. Природные пожары возникают из-за умышленных поджогов прошлогодней растительности и мусора».

В регионе подчёркивают, что непростой остаётся ситуация с лесными пожарами. Возникали небольшие возгорания, которые были потушены в течение двух часов и не нанесли ущерба. Напряженной была ситуация 9 и 10 мая на местах рекреации, вокруг заливов, в частности в Чердаклинском и Сенгилеевском районах. Благодаря раннему обнаружению, возгорания удалось быстро ликвидировать.

«Класс высокой пожарной опасности сохраняется на ближайшие пять дней, в настоящий момент ведется патрулирование, онлайн мониторинг спутниковой карты», — сказал министр природы региона Дмитрий Федоров.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории Ульяновской области зафиксировано 42 лесных пожара общей площадью 134,5 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии 14 и 15 мая сохранится «оранжевый» уровень опасности и аномально жаркая погода: на семь градусов и более выше климатической нормы (норма +12…+13 градусов тепла). Спасатели призывают «во избежание несчастных случаев соблюдать меры безопасности на водоёмах». С 1 мая в Чувашии действует особый противопожарный режим.