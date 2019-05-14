В Чувашии – «оранжевый» уровень опасности погоды

Чебоксары, , 07:20 — REGNUM В Чувашии 14 и 15 мая сохранится «оранжевый» уровень опасности и аномально жаркая погода. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве по ГО и ЧС Чувашии.

По данным ведомства, с 14 по 15 мая в республике сохраняется «оранжевый» уровень опасности — аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на семь градусов и более выше климатической нормы (норма +12…+13 градусов тепла). Спасатели призывают «во избежание несчастных случаев соблюдать меры безопасности на водоёмах».

"По возможности ограничьте свое нахождение на улице под прямыми лучами солнца. Вследствие перегревания возможны тепловые удары и нарушения сердечной деятельности. Желательно надевать светлую одежду, головные уборы и употреблять большое количество воды. Жаркая погода может оказать негативное влияние на состояние здоровья людей всех возрастных групп, особенно на страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пожилых людей и детей», — говорится в сообщении.

По прогнозам автора проекта «Погода в Чувашии» Владимира Михайлова, 14 мая из-за высокой точки росы и слабого ветра сохранится эффект духоты: ощущаемая температура на солнце будет составлять около +40 градусов тепла, дожди пройдут «лишь местами». По его словам, значительно увеличится вероятность осадков в середине недели, когда через республику будет проходить холодный фронт. 15 мая ожидается +26…+28 градусов. 16 мая дожди продолжатся, но станет заметно прохладнее: в дневные часы ожидается максимум +17…+22 градуса тепла. В Чебоксарах за двое суток может выпасть от 10 до 20 литров воды на квадратный метр земли.

Во второй половине недели Чувашия окажется в тылу североуральской ложбины. Поэтому установится холодная погода, с умеренным северо-западным ветром. 18 мая могут пройти небольшие кратковременные дожди. Днем будет не выше +13…+18 градусов тепла. В ночь с 19 на 20 мая местами возможны заморозки на почве. Таким образом, буквально за несколько дней погода вернет нас из середины лета в начало мая. По предварительным прогнозам, потепление ожидается уже на следующей неделе.

Напомним, с 1 мая в Чувашии действует особый противопожарный режим.