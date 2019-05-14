Мехико, Мексика, , 06:01 — REGNUM

Три человека погибли, еще один получил ранения в результате перестрелки на рынке Тепито в мексиканской столице Мехико, сообщает портал Universal.

Мексиканские бандиты Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США

По предварительной версии, члены местной криминальной группировки пришли собирать дань с торговцев на рынке. Однако продавцы ответили на это выстрелами из огнестрельного оружия. В ходе перестрелки трое бандитов погибли. В настоящее время полиция оцепила рынок и ведет выяснение обстоятельств произошедшего.

Отмечается, что район Тепито является одним из наиболее неспокойных районов Мехико. На нем широко действуют криминальные группировки и наркоторговцы.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным исполнительного секретариата национальной системы общественной безопасности Мексики, за первый квартал 2019 года в стране был зафиксирован рост числа убийств на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.