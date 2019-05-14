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Три человека погибли в авиакатастрофе на Аляске

Происшествия

Десять человек госпитализированы

Кетчикан, США, 14 мая 2019, 05:30 — REGNUM  Три человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести после столкновения двух самолетов у американского города Кетчикан (штат Аляска), сообщает агентство Associated Press со ссылкой на береговую охрану США.

Сообщается, что причиной авиакатастрофы стало столкновение двух гидросамолетов. На борту одного из воздушных судов находилось 11 человек, из них десять были выловлены из воды и доставлены в больницу. На борту второго самолета находились пять человек, из них трое погибли. Остальные три человека еще числятся пропавшими без вести. В настоящее время обстоятельства, приведшие к столкновению самолетов, неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о десяти получивших ранения и шести пропавших без вести в результате крушения двух гидросамолетов на Аляске. Отмечалось, что пострадавших обнаружили у берегов города Кетчикан.

Читайте ранее в этом сюжете: Два гидросамолета разбились на Аляске

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Авиапроисшествия
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