Кетчикан, США, , 04:15 — REGNUM

В американском штате Аляска потерпели крушение два гидросамолета, передает радиостанция Ketchikan KRBD со ссылкой на источник в береговой охране США.

Сообщается, что оба самолета разбились недалеко от города Кетчикан. В результате крушения десять человек получили ранения, еще шесть числятся пропавшими без вести. Отмечается, что пострадавших обнаружили на местном пляже. Причина крушения самолетов пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в мексиканском штате Кинтана-Роо разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека. По предварительной версии, крушение самолета произошло по причине технической неисправности, возникшей во время полета.