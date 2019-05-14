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Флоридец попытался увезти краденые гробы на угнанном грузовике

Происшествия

Однако был задержан полицией

Орландо, США, 14 мая 2019, 04:02 — REGNUM  Жителя американского Джексонвилля (штат Флорида) арестовали при попытке увезти краденые гробы на угнанном грузовике, передает WFLA.

Сообщается, что полиция остановила 39-летнего Дэвида Айерса на шоссе, который пытался уехать на угнанном автомобиле. При осмотре грузовика полицейские обнаружили три гроба, которые, вероятно, были украдены в местном похоронном бюро. Айерсу предъявлены обвинения в краже, угоне автомобиля, вождении автомобиля без водительских прав и попытке оказать сопротивление правоохранительным органам.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года полицейские американского штата Флорида применили электрошок, чтобы поймать мужчину, угнавшего трактор. Отмечалось, что задержанный пытался бежать при попытке ареста, за что и был остановлен полицейскими при помощи тазера.

Читайте ранее в этом сюжете: Полицейские применили электрошок против флоридца, угнавшего трактор

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Происшествия в США
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