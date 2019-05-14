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Трое детей пострадали в результате ДТП в Бурятии

Происшествия

Также пострадали двое взрослых

Улан-Удэ, 14 мая 2019, 03:38 — REGNUM  В Улан-Удэ произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали трое детей, сообщает «Байкал-Daily» со ссылкой на источник в МВД Бурятии.

Сообщается, что ДТП произошло 13 мая в районе 22:30 по местному времени (17:30 по московскому) на улице Трубачеева. По предварительным данным, виновником аварии стал 18-летний водитель автомобиля Nissan Laurel, не имевший прав на управление машиной. Он выехал на встречную полосу, где врезался в Toyota Fielder. В результате ДТП получили травмы пять человек, находившихся в салоне Fielder, среди них трое детей — 11 лет, пяти лет и шести месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Дагестане столкнулись легковой автомобиль и пассажирская «Газель». В результате ДТП погибли три человека, еще один получил травмы и был госпитализирован.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане в ДТП с участием пассажирской «Газели» погибли три человека

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Дорожно-транспортные происшествия
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