Мехико, Мексика, , 02:49 — REGNUM

Легкомоторный самолет Cessna потерпел крушение в мексиканском штате Кинтана-Роо, погибли два человека, передает телеканал Televisa.

Сообщается, что самолет следовал из города Плайя-дель-Кармен в Канкун, однако потерпел крушение вскоре после взлета в районе Отон-Бланко. По предварительной версии, причиной крушения стала техническая неисправность, возникшая во время полета. На борту воздушного судна находились два человека, они погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля легкомоторный самолет разбился в американском штате Техас. На борту воздушного судна находились шесть человек, все они погибли при крушении на месте происшествия.