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В США пилота перед вылетом арестовали за убийство

Происшествия

Его обвиняют в убийстве трех человек в ноябре 2015 года

Луисвилл, США, 14 мая 2019, 01:51 — REGNUM  Пилота американской авиакомпании Amerian Airlines арестовали перед вылетом рейса в международном аэропорту Луисвилла (штат Кентукки) по обвинению в убийстве троих человек, сообщает The Mirror.

Сообщается, что пилот Кристиан Ричард Мартин готовился вылететь из Луисвилла в Шарлотт (штат Северная Каролина) в качестве второго пилота, однако перед вылетом его арестовали правоохранители. Ему предъявлены обвинения в убийстве супружеской пары и их соседа, совершенном в ноябре 2015 года.

Авиакомпания распорядилась приостановить его лицензию на время расследования и судебного разбирательства. Отмечается, что Мартина арестовали без права освобождения под залог.

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Происшествия в США
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