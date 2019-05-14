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В самолет Меркель врезался в пустой автомобиль

Происшествия

По предварительной версии, водитель Renault просто забыл поставил машину на ручной тормоз

Дортмунд, Германия, 14 мая 2019, 01:37 — REGNUM  В аэропорту Дортмунда неуправляемый автомобиль врезался в самолет, которым пользуется канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Bild.

Сообщается, что Renault Traffic врезался в правительственный самолет Bombardier Global 5000, которым пользуется глава немецкого правительства Ангела Меркель. Отмечается, что в салоне автомобиля никого не было. По предварительной версии, водитель Renault просто забыл поставил машину на ручной тормоз. При этом незадолго до происшествия сама Меркель сидела в салоне автомобиля и общалась с водителем.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля у самолета, на борту которого находился глава МИД Германии Хайко Маас, вышло из строя шасси, в результате чего немецкий министр опоздал на встречу в Совбезе ООН. Также в ноябре 2018 года канцлер ФРГ Ангела Меркель опоздала на саммит G-20 в Аргентине из-за технических неисправностей правительственного самолета.

Читайте ранее в этом сюжете: У правительственного самолета Германии вышло из строя шасси

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Авиапроисшествия
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