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Более ста горняков эвакуировали из шахты в Кузбассе из-за сбоя вентиляции

Происшествия

Инцидент произошёл на шахте «Ерунаковская-8»

Новокузнецк, Кемеровская область, 13 мая 2019, 22:02 — REGNUM  На шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецке 13 мая была проведена эвакуация из-за остановки главного вентилятора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что в момент ЧП в шахте находился 121 человек. Все горняки были выведены на поверхность, никто из них не пострадал.

«В настоящий момент вентилятор запущен, проветривание шахты восстановлено», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе управления МЧС по Кемеровской области подтвердили информацию об инциденте, отметив, что на место выезжали подразделения горноспасателей, однако подробностей произошедшего не уточнили.

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