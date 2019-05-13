Более ста горняков эвакуировали из шахты в Кузбассе из-за сбоя вентиляции

Новокузнецк, Кемеровская область, , 22:02 — REGNUM На шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецке 13 мая была проведена эвакуация из-за остановки главного вентилятора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что в момент ЧП в шахте находился 121 человек. Все горняки были выведены на поверхность, никто из них не пострадал.

«В настоящий момент вентилятор запущен, проветривание шахты восстановлено», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе управления МЧС по Кемеровской области подтвердили информацию об инциденте, отметив, что на место выезжали подразделения горноспасателей, однако подробностей произошедшего не уточнили.