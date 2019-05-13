Понедельник, 13 Мая 2019 года
22:16:11 МСК

После драки с участием судьи на Кубани СК начал проверку

Происшествия

Видеозапись конфликта появилась в социальных сетях

Краснодар, 13 мая 2019, 21:55 — REGNUM  Следственный органы Краснодарского края начали проверку по факту конфликта в станице Динской, участницей которого стала, по предварительным данным, судья Динского районного суда.

По предварительным данным, причиной драки стал дорожный конфликт. На видео, которое сняла на камеру мобильного телефона местная жительница, видно, что женщина, которую называют федеральной судьей, гонится за ней, а затем бьет по лицу.

«Данный инцидент имеет широкий общественный резонанс, СК РФ по Краснодарскому краю обратился в прокуратуру с ходатайством передать ему материалы проверки о конфликте в станице Динской», — прокомментировали в пресс-службе краевого СКР.

По данным «Коммерсантъ», квалификационная коллегия судей края также проведет проверку по факту инцидента с участием судьи.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием представителей власти
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить