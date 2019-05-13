После драки с участием судьи на Кубани СК начал проверку

Краснодар, , 21:55 — REGNUM Следственный органы Краснодарского края начали проверку по факту конфликта в станице Динской, участницей которого стала, по предварительным данным, судья Динского районного суда.

По предварительным данным, причиной драки стал дорожный конфликт. На видео, которое сняла на камеру мобильного телефона местная жительница, видно, что женщина, которую называют федеральной судьей, гонится за ней, а затем бьет по лицу.

«Данный инцидент имеет широкий общественный резонанс, СК РФ по Краснодарскому краю обратился в прокуратуру с ходатайством передать ему материалы проверки о конфликте в станице Динской», — прокомментировали в пресс-службе краевого СКР.

По данным «Коммерсантъ», квалификационная коллегия судей края также проведет проверку по факту инцидента с участием судьи.