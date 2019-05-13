В 8 районах Башкирии введено ограничение пребывания граждан в лесах

Уфа, , 21:46 — REGNUM За последние две недели в Башкирии произошло 57 лесных пожаров. Всего с начала года возник 81 лесной пожар с общей площадью 1245 га. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров 13 мая.

С 10 мая приказом министерства лесного хозяйства РБ в 8 муниципальных районах ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Это ограничение будет действовать на территориях Абзелиловского района (Абзелиловское лесничество), Белорецкого района (Авзянское, Белорецкое, Инзерское, Тирлянское лесничества), Баймакского района (Баймакское лесничество), Бурзянского района (Бурзянское лесничество), Зилаирского района (Зилаирское, Кананикольское лесничества), Зианчуринского района (Зианчуринское лесничество), Учалинского района (Учалинское лесничество) до снижения класса пожарной опасности в лесах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 апреля 2019 года в лесах Башкирии введен особый противопожарный режим, который действует до особого распоряжения.

За прошедшие две недели в республике произошел 1031 пожар, при которых погибли 16 человек, травмированы 24 человека, спасены 80. Из пожаров с гибелью людей Гумеров отметил трагедию 7 мая в г. Давлеканово: при пожаре погибли дети 7 и 10 лет и их 30-летняя мать. По предварительным данным, причиной этой трагедии стал поджог.