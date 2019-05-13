Информация об инциденте в школе Казани дошла до Медведева

Москва, , 21:16 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев после происшествия в казанской школе поручил проанализировать требования по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях. Об этом он заявил в ходе совещания с вице-премьерами.

«У нас, к сожалению, очередное происшествие в школе случилось. Без тяжких последствий, тем не менее нужно проанализировать ещё раз требования, которые существуют, по входу в школу, по обеспечению защиты, безопасности, за которую отвечает, с одной стороны, МВД, с другой стороны — Министерство просвещения, в ряде случаев частные охранные структуры этим занимаются», — отметил Медведев.

По мнению главы правительства России, необходимо не только проверить требования, которые регламентируют безопасность школьников, но и механизмы, благодаря которым они осуществляются.

«Если такого рода проходы без проблем осуществляются, значит, что-то не срабатывает. Это, конечно, может быть и разгильдяйство обычное, но, может быть, чего-то и не хватает», — предположил Медведев.

Он получил Министерству внутренних дел совместно с Министерством просвещения «всё это проанализировать и доложить».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инцидент произошел утром 13 мая в казанской гимназии №7. Вооруженный пневматическим пистолетом подросток взял в заложники одноклассников. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал. Подросток был задержан.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Следователи возбудили дело после инцидента со школьником в Татарии