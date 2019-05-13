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Река смыла линию электропередачи в Северной Осетии

Происшествия

Без света остались пять сел

Владикавказ, 13 мая 2019, 20:37 — REGNUM  Сильные ливни привели к резкому повышению уровня воды в реке Хайдон в Северной Осетии. В Ардонском районе пять населенных пунктов остались без электроснабжения.

«Без электричества остались села Кадгарон, Мичурино, Рассвет, Нарт и Нижний Фиагдон», — цитирует главу Ардонского района Владислава Тотрова портал «ОсНова».

В настоящее время энергетики МРСК Северного Кавказа работают над восстановлением электроснабжения. На месте работают четыре аварийные бригады. Специалисты рассчитывают запитать потребителей по временной схеме, а уже утром 14 апреля приступить к ремонту опоры ЛЭП.

Как сообщили ИА REGNUM в МЧС по республике, по Северной Осетии в связи с непогодой объявлено штормовое предупреждение.

«До конца суток 13 мая и в первой половине 14 мая местами по территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−25 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

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