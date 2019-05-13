Понедельник, 13 Мая 2019 года
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В Дагестане в ДТП с участием пассажирской «Газели» погибли три человека

Происшествия

Ещё один пострадавший находится в больнице

Буйнакск, Дагестан, 13 мая 2019, 20:25 — REGNUM  ДТП с летальным исходом произошло в Дагестане: погибли три человека. Ещё один житель республики доставлен в городскую больницу города Буйнакска, сообщили ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе регионального МВД.

Трагедия произошла около 16:20 на трассе Махачкала — Верхний Гуниб. По предварительным данным, 38-летний водитель «Приоры» выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской «Газелью», которая в результате загорелась. Погиб сам виновник ДТП, а также 56-летний водитель «Газели» и 20-летний пассажир. Второму пассажиру удалось выбраться из горящей машины. В МВД отметили, что причиной возгорания «Газели» стало установленное газовое оборудование.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 мая, в Махачкале столкнулись два маршрутных такси с пассажирами. Пострадали, по разным данным, от двух до трёх человек. Травмы оказались несерьёзными, госпитализация не понадобилась.

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